У Стамбулі пройшов матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Фенербахче" та "Динамо".

Безгольова нічия першого поєдинку в Польщі у фаворити двораундового протистояння визначила господарів. І перші 45 хвилин це підтвердили – підопічні Жоржі Жезуша були мобільнішими, агресивнішими та гострішими.

На 10-й хвилині лише вольове рішення італійського арбітра матчу Массіміліано Ірраті, який зафіксував фол і скасував взяття воріт гостей, не дозволило турецькому клубу повести в рахунку.

Господарі до перерви створили ще низку гольових моментів, на які динамівці відповіли лише одним кинджальним виходом на рандеву з голкіпером Алтаєм Байиндиром Віктора Циганкова, але до перерви голів глядачі не побачили.

Реперний момент зустрічі стався на 53-й хвилині, коли з поля було вилучено за другу жовту картку Ісмаїла Юксека. Киянам знадобилося лише 4 хвилини, щоб реалізувати чисельну перевагу – відзначився Віталій Буяльський – 0:1.

Але весь драматизм Фортуна залишила на потім.

Спочатку в середині тайму Енер Валенсія заробив пенальті і сам його не реалізував – блискучу реакцію продемонстрував Георгій Бущан.

А на передостанній хвилині вже сам український голкіпер припустився помилки при подачі господарями кутового удару, що дозволило Аттілі Солої перевести матч у додатковий час – 1:1.

А ось там перевага "Динамо" була беззастережною. Неабиякою мірою завдяки тактичній прозорливості Мірчі Луческу, який зробив три заміни та освіжив гру своєї команди. І один з футболістів - Олександр Караваєв, який з'явився після 90-ї хвилини на полі стадіону "Шюкрю Сараджоглу", за 6 хвилин до закінчення другого екстратайму приніс "Динамо" путівку до третього, фінального раунду кваліфікації ЛЧ – 1:2.

А там на українців уже чекає австрійський "Штурм".

Перший матч цього раунду відбудеться 2-3 серпня, а 9 серпня у відповідь.

Огляд матчу "Фенербахче" - "Динамо".