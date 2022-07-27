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Лише 10 футбольних клубів дали згоду на участь у чемпіонаті Другої ліги

Остаточний склад затвердять на початку серпня.

Лише 10 футбольних клубів дали згоду на участь у чемпіонаті Другої ліги
Фото: ПФЛ

Десять клубів дали принципову згоду на участь у Другій лізі, передає слова президента Професійної футбольної ліги Олександра Каденка Sportarena.com.

При цьому функціонер наголосив, що докладаються зусилля, щоб команд стало щонайменше 12.

Відомо, що серед колективів, які підтвердили участь, є дочірня команда "Кременя", який виступає у Першій лізі. Також буде дебютант – ВАСТ із Миколаєва, який на час бойових дій передислокувався до Закарпатської області.

Керівництво ПФЛ 29 липня проведе чергову зустріч з потенційними учасниками. Остаточний склад команд Другої ліги Конференція ПФЛ затвердить на початку серпня.

Раніше Каденко розповів, що новий футбольний сезон на рівні ПФЛ стартує наприкінці серпня чи на початку вересня.

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