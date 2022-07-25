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ICF відібрала у Росії "золото" чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное і віддала його Україні

У російській команді було виявлено допінг.

ICF відібрала у Росії "золото" чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное і віддала його Україні
Фото: ukr-canoe.com.ua

Україна отримала "золото" чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное, що у 2014 році проходив у Москві, повідомляє ukr-canoe.com.ua.

Команда каноїстів естафети С1 4х200м в складі Юрія Чебана, Олександра Максимчука, Вадима Ціпана та Віталія Голюка тоді фінішувала другою, поступившись лише росіянам.

Однак через вживання допінгу господарів змагань дискваліфікували. І ось, через вісім років Міжнародна федерація каное (ICF) офіційно повідомила про перерозподіл медалей, згідно з яким чемпіонами стали українці.

Золоті медалі будуть повернуті керівництву української федерації на черговому Конгресі ICF восени.

Додамо, що для Чебана це третє "золото" ЧС, тоді як для інших каноїстів – перше.

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