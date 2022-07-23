Зінченко офіційно став гравцем "Арсеналу"

"Арсенал" на своєму офіційному сайті оголосив про придбання крайнього захисника "Манчестер Сіті" та збірної України Олександра Зінченка.

Перервавши американське турне "Сіті", Зінченко вирушив на інший край Сполучених Штатів, де розбив свій табір "Арсенал". Олександр пройшов медобстеження та уклав довгостроковий контракт із "канонірами".

Трансфер Зінченка оцінюється у 30 млн фунтів плюс 2 млн фунтів у вигляді бонусів.

За шість років на "Етіхад" Зінченко провів 128 матчів і забив два голи, вигравши по чотири титули Прем'єр-Ліги та Кубка Ліги, один Кубок Англії та один Суперкубок Англії.

25-річний українець стає вже п'ятим новачком команди Мікеля Артети у це трансферне вікно.

Раніше у тому ж напрямку вирушив форвард "МанСіті" Габріель Жезус. Бразилець обійшовся "канонірам" у 45 млн. фунтів.

Крім того, склад "Арсеналу" поповнився Меттом Тернером, Фабіу Вієйра та Маркіньосом.

Нагадаємо, російський клуб вимагає гроші за трансфер Зінченка до "Арсеналу".