"Фенербахче" перед матчем у відповідь з "Динамо" посилився найкращим бомбардиром "Кальярі"

Турецький "Фенербахче", якому обов’язково треба забивати у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо", посилив атакувальну лінію найкращим бомбардиром "Кальярі" минулого сезону Жуаном Педру.

За повідомленнями різних джерел, Педру обійшовся стамбульському клубу у 6.5 млн. євро.

Додамо, що минулого сезону Педру увійшов до топ-15 найкращих бомбардирів Серії А, забивши 13 м'ячів. Всього Педру забив 87 голів і віддав 20 асистів за 273 матчі за "Кальярі" у всіх турнірах.

Yeni transferimiz Joao Pedro, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/U9m6A6vhrf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2022

"Кальярі" за підсумками минулого сезону вилетів до Серії Б. Цього року натуралізований бразилець дебютував за національну збірну Італії.

Нагадаємо, матч "Фенербахче" - "Динамо" відбудеться найближчої середи, 27 липня.

Зазначимо, що проти "Динамо" новачок "Фенербахче" зіграти не зможе.

У першій зустрічі цих команд голів забито не було.