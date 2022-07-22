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"Фенербахче" перед матчем у відповідь з "Динамо" посилився найкращим бомбардиром "Кальярі"

"Жовті канарки" підписали Жуана Педру.

"Фенербахче" перед матчем у відповідь з "Динамо" посилився найкращим бомбардиром "Кальярі"
Жуан Педру
Фото: fenerbahce.org

Турецький "Фенербахче", якому обов’язково треба забивати у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо", посилив атакувальну лінію найкращим бомбардиром "Кальярі" минулого сезону Жуаном Педру.

За повідомленнями різних джерел, Педру обійшовся стамбульському клубу у 6.5 млн. євро.

Додамо, що минулого сезону Педру увійшов до топ-15 найкращих бомбардирів Серії А, забивши 13 м'ячів. Всього Педру забив 87 голів і віддав 20 асистів за 273 матчі за "Кальярі" у всіх турнірах.

"Кальярі" за підсумками минулого сезону вилетів до Серії Б. Цього року натуралізований бразилець дебютував за національну збірну Італії.

Нагадаємо, матч "Фенербахче" - "Динамо" відбудеться найближчої середи, 27 липня.

Зазначимо, що проти "Динамо" новачок "Фенербахче" зіграти не зможе. 

У першій зустрічі цих команд голів забито не було.

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