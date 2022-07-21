Україна вийшла до чвертьфіналу студентського ЧС з футзалу

У португальських Бразі та Гімарайнші продовжуються поєдинки чемпіонату світу-2022 з футзалу серед студентських команд.

Чоловіча збірна України завершила груповий турнір нищівною перемогою над Оманом – 9:0.

Підопічні Олександра Косенка посіли друге місце в групі В та вийшли до чвертьфіналу.

За право вийти до півфіналу українці посперечаються з командою Польщі. Матч відбудеться завтра, початок поєдинку – о 20.00.

А ось жіноча збірна не зможе боротися за медалі. Україна стала другою за показниками серед команд, які фінішували на другій позиції після групового етапу та гратимуть у плей-оф за 5-8 місця.

Наступний поєдинок підопічні Олега Шайтанова проведуть 23 липня о 12.30. Суперником команди стане переможець пари Чехія – Ізраїль.