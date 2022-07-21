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Україна вийшла до чвертьфіналу студентського ЧС з футзалу

В останньому матчі групи розгромили Оман.

Україна вийшла до чвертьфіналу студентського ЧС з футзалу
Фото: АФУ

У португальських Бразі та Гімарайнші продовжуються поєдинки чемпіонату світу-2022 з футзалу серед студентських команд. 

Чоловіча збірна України завершила груповий турнір нищівною перемогою над Оманом – 9:0.

Підопічні Олександра Косенка посіли друге місце в групі В та вийшли до чвертьфіналу.

За право вийти до півфіналу українці посперечаються з командою Польщі. Матч відбудеться завтра, початок поєдинку – о 20.00.

А ось жіноча збірна не зможе боротися за медалі. Україна стала другою за показниками серед команд, які фінішували на другій позиції після групового етапу та гратимуть у плей-оф за 5-8 місця.

Наступний поєдинок підопічні Олега Шайтанова проведуть 23 липня о 12.30. Суперником команди стане переможець пари Чехія – Ізраїль.

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