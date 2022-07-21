Виконавчий директор УПЛ підтвердив дату старту чемпіонату

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував підготовку до старту сезону, підтвердивши, що старт чемпіонату відбудеться 23 серпня.

"Є розуміння, що 23 серпня ми стартуємо. Наразі йде затвердження календаря. Є розуміння, що клуби підтримають цей проєкт. Тепер його передадуть виконавчому комітету для остаточного затвердження. Тільки після цього буде фінальне рішення", - цитує Дикого ua.tribuna.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Тимчасовий протокол матчів зараз проходить узгодження з відповідними профільними міністерствами, які будуть залучені до проведення матчів. Робота активно ведеться, часу начебто залишилося замало, але період зараз дуже складний", – зазначив функціонер.