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Виконавчий директор УПЛ підтвердив дату старту чемпіонату

23 серпня.

Виконавчий директор УПЛ підтвердив дату старту чемпіонату
Євген Дикий
Фото: dynamo.kiev.ua

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував підготовку до старту сезону, підтвердивши, що старт чемпіонату відбудеться 23 серпня.

"Є розуміння, що 23 серпня ми стартуємо. Наразі йде затвердження календаря. Є розуміння, що клуби підтримають цей проєкт. Тепер його передадуть виконавчому комітету для остаточного затвердження. Тільки після цього буде фінальне рішення", - цитує Дикого ua.tribuna.com.

"Тимчасовий протокол матчів зараз проходить узгодження з відповідними профільними міністерствами, які будуть залучені до проведення матчів. Робота активно ведеться, часу начебто залишилося замало, але період зараз дуже складний", – зазначив функціонер.

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