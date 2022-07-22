Через тиждень відбудеться поєдинок у відповідь.

У столиці Швеції на "Стокгольм Арені" в рамках першого матчу другого раунду Ліги конференцій УЄФА "Ворскла" зустрічалася з АІКом.

У ролі господарів та відвертих андердогів виступали підопічні Віктора Скрипника.

Поєдинок, який дуже був схожий на гру в наздоганялки, завершився перемогою полтовчан – 3:2.

На кожен гол "Ворскли" суперник відповідав своїм точним ударом. Так тривало до рахунку 2:2 (голи у господарів забивали Руслан Степанюк та Юрій Козиренко).

На 69-й хвилині Артем Челядін, який вийшов хвилинами раніше на заміну, розрядив свою гармату і приніс "Ворсклі" сенсаційну перемогу.

Через тиждень у Стокгольмі, але вже на "Френдс Арені" відбудеться поєдинок у відповідь, у якому в ролі господарів виступить шведський клуб.

Огляд голів матчу "Ворскла" - АІК.