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"Ворскла" здобула перемогу над АІКом у матчі кваліфікації Ліги конференцій УЄФА

Через тиждень відбудеться поєдинок у відповідь.

"Ворскла" здобула перемогу над АІКом у матчі кваліфікації Ліги конференцій УЄФА
Фото: EPA/UPG

У столиці Швеції на "Стокгольм Арені" в рамках першого матчу другого раунду Ліги конференцій УЄФА "Ворскла" зустрічалася з АІКом.

У ролі господарів та відвертих андердогів виступали підопічні Віктора Скрипника.

Поєдинок, який дуже був схожий на гру в наздоганялки, завершився перемогою полтовчан – 3:2. 

На кожен гол "Ворскли" суперник відповідав своїм точним ударом. Так тривало до рахунку 2:2 (голи у господарів забивали Руслан Степанюк та Юрій Козиренко).

На 69-й хвилині Артем Челядін, який вийшов хвилинами раніше на заміну, розрядив свою гармату і приніс "Ворсклі" сенсаційну перемогу.

Через тиждень у Стокгольмі, але вже на "Френдс Арені" відбудеться поєдинок у відповідь, у якому в ролі господарів виступить шведський клуб.

Огляд голів матчу "Ворскла" - АІК.

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