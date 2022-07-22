Українка Рижикова увійшла в комісію спортсменів World Athletics

Під час проведення чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики там же в американському Юджині відбулися вибори до комісії спортсменів Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics), повідомляє пресслужба організації.
Відзначимо, що серед вибраних – українська легкоатлетка Ганна Рижикова.
Шість нових членів комісії атлетів:
Івет Лалова-Колліо (Болгарія, спринт), 615 голосів
Ганна Рижикова (Україна, біг з бар'єрами), 607
Леа Спрангер (Швейцарія, спринт/біг з бар'єрами), 585
Лісан де Вітте (Нідерланди, спринт), 560
Метью Хьюз (Канада, середні дистанції), 555
Тошикадзу Яманісі (Японія, спортивна ходьба), 494
Зазначимо, що Рижикова кваліфікувалася в фінал ЧС-2022 в бігу на 400 м з бар'єрами.
Нагадаємо, що World Athletics виділила понад $220 000 українським спортсменам на підготовку до ЧС-2022.