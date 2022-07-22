Українка Рижикова увійшла в комісію спортсменів World Athletics

Вибори відбулися в Юджині, де нині проходить чемпіонат світу-2022.

Під час проведення чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики там же в американському Юджині відбулися вибори до комісії спортсменів Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics), повідомляє пресслужба організації.

Відзначимо, що серед вибраних – українська легкоатлетка Ганна Рижикова.

Шість нових членів комісії атлетів:

Івет Лалова-Колліо (Болгарія, спринт), 615 голосів

Ганна Рижикова (Україна, біг з бар'єрами), 607

Леа Спрангер (Швейцарія, спринт/біг з бар'єрами), 585

Лісан де Вітте (Нідерланди, спринт), 560

Метью Хьюз (Канада, середні дистанції), 555

Тошикадзу Яманісі (Японія, спортивна ходьба), 494

Зазначимо, що Рижикова кваліфікувалася в фінал ЧС-2022 в бігу на 400 м з бар'єрами.

Нагадаємо, що World Athletics виділила понад $220 000 українським спортсменам на підготовку до ЧС-2022.