Російський клуб вимагає гроші за трансфер Зінченка до "Арсеналу"

Клуб Російської прем’єр-ліги "Уфа" хоче отримати виплату солідарності за трансфер Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" в "Арсенал", повідомляє FootballHub.

"Звичайно, ми будемо робити запит. Нам повинні виплатити. Але зараз через санкції складно буде переказати гроші. В Англії виплати солідарності проводять через федерацію: клуби платять їй, а вона – нам", - заявив генеральний директор "Уфи" Шаміль Азізов.

Додамо, що "Уфа" має намір отримати близько 300 тисяч євро за перехід Зінченка, оскільки той упродовж 2015-2016 років виступав за російський клуб. З російського клубу до "МанСіті" українець переїхав за 2 млн євро.

Очікується, що за трансфер Зінченка "каноніри" заплатить близько 30 млн фунтів.

Раніше трансфер українця до лондонського клубу підтвердив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.