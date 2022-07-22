Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
ГоловнаСпорт

Російський клуб вимагає гроші за трансфер Зінченка до "Арсеналу"

"Уфа" сподівається на виплату солідарності.

Російський клуб вимагає гроші за трансфер Зінченка до "Арсеналу"
Олександр Зінченко
Фото: УАФ

Клуб Російської прем’єр-ліги "Уфа" хоче отримати виплату солідарності за трансфер Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" в "Арсенал", повідомляє FootballHub.

"Звичайно, ми будемо робити запит. Нам повинні виплатити. Але зараз через санкції складно буде переказати гроші. В Англії виплати солідарності проводять через федерацію: клуби платять їй, а вона – нам", - заявив генеральний директор "Уфи" Шаміль Азізов.

Додамо, що "Уфа" має намір отримати близько 300 тисяч євро за перехід Зінченка, оскільки той упродовж 2015-2016 років виступав за російський клуб. З російського клубу до "МанСіті" українець переїхав за 2 млн євро.

Очікується, що за трансфер Зінченка "каноніри" заплатить близько 30 млн фунтів.

Раніше трансфер українця до лондонського клубу підтвердив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також