Світоліна і Стаховський разом з першою ракеткою світу зібрали €400 тисяч для України

У цьому їм допомогли Мартін Павелскі та Агнешка Радванська.

У польському Кракові відбувся захід "Іга Свьонтек і друзі для України", повідомляє btu.org.ua.

Перша ракетка світу Свьонтек, а також українець Сергій Стаховський, Мартін Павелскі та Агнешка Радванська зіграли в теніс, тоді як Еліна Світоліна була суддею на вишці.

У першому матчі Свьонтек і Павелскі виграли сет з рахунком 6:4, після чого суперники зіграти тай-брейк, у якому сильнішими були Радванська та Стаховський 12-10.

Для визначення переможця виставкового матчу було ухвалено рішення розіграти вирішальне очко, яке виграли Свьонтек та Павелскі.

Фото: btu.org.ua

У результаті, організаторам заходу вдалося зібрати 2 млн злотих (понад 400 тисяч євро). Їх передадуть платформі UNITED 24, фонду Світоліної, а також UNICEF Polska для допомоги дітям та підліткам, що постраждали в наслідок війни в Україні.