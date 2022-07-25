Міжнародна асоціація боксу визнала Продивуса легітимним президентом ФБУ

Міжнародна асоціація боксу (АIBA) визнала Володимира Продивуса легітимним президентом Федерації боксу України та надіслала відповідного листа до Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України та ФБУ, повідомляє sportarena.com.

Також АIBA звернула увагу офіційних спортивних органів на неприпустимість будь-якого втручання державних органів у автономію спортивної асоціації.

“АIBA висловлює щиру стурбованість поточною ситуацією в українському боксі. Як нам було повідомлено, певна група людей на чолі з паном Кирилом Шевченко намагається змінити керівництво Федерації боксу України (ФБУ).

Цим листом повідомляємо, що останні вибори ФБУ відбулися 17 грудня 2021 року. АIBA направила на ці вибори свого спостерігача, який не виявив жодних порушень у процедурному порядку таких виборів", - йдеться в офіційному листі АIBA.

"Тому АIBA визнає пана Володимира Продивуса легітимним президентом ФБУ, який має повну підтримку з нашого боку. При цьому АIBA не визнає засідання, проведене 22 лютого 2022 року альтернативною групою як законне засідання з’їзду, оскільки це не відповідало Регламенту АIBA.

Ми просимо забезпечити незалежність національної асоціації боксу України.

Попри вищесказане, АIBA відкрита до будь-якого діалогу та запрошує обговорити будь-які проблеми, які можуть виникнути у національній структурі українського боксу. Ми віримо, що будь-які проблеми можна вирішити за допомогою такого конструктивного діалогу”, – зазначено в документі.

Нагадаємо, що 17 грудня 2021 року президентом ФБУ було переобрано Володимира Продивуса. Але 12 регіональних федерацій не визнали результатів звітно-виборчої конференції, заявивши про порушення та відсутність кворуму.

22 лютого відбулася позачергова звітно-виборча конференція ФБУ у Міністерстві молоді та спорту України. Представники 17 регіональних федерацій обрали новим президентом ФБУ Кирила Шевченка.

20 червня Федерація боксу України направила відкритий лист до Міністерства молоді та спорту України та Національного олімпійського комітету України, в якому повідомила про рейдерське захоплення організації.

У травні Продивус увійшов до складу Ради директорів АIBA. Президентом міжнародної асоціації боксу був переобраний росіянин Умар Кремльов, проте через низку порушень будуть проведені нові вибори голови організації.