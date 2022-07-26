"Галичанка" стала шостою командою з України, яка буде виступати в іноземному чемпіонаті

І вже третя гандбольна команда, яка знайшла собі притулок за кордоном.

Лідер українського жіночого гандболу "Галичанка" наступного сезону виступатиме в елітному дивізіоні чемпіонаті Польщі, повідомляэ пресслужба польської Суперліги.

PGNiG Superliga Kobiet powiększona do 10 zespołów ❗️



Do rozgrywek od najbliższego sezonu dołączą:

➡️ HC Galychanka

➡️ KPR Ruch Chorzów@SPORT_GOV_PL @handballpolska pic.twitter.com/1YdjRmweZT — PGNiG Superliga Kobiet (@SLkobiet) July 26, 2022

Це вже шоста команда з України, яка в наступному сезоні буде виступати в закордонному чемпіонаті, і третя гандбольна команда - про виступ у другій Бундеслізі повідомив "Мотор", а "Карпати" гратимуть у третьому дивізіоні Угорщини.

Нагадаємо, дві волейбольні команди поєднуватимуть виступи в чемпіонаті України з грою за кордоном - жіночий "Прометей" гратиме у чеській Екстралізі, а "Барком-Кажани" - у топовій польській ПлюсЛізі.

Відзначимо, що інтерес до гри у Польщі проявляє і "Епіцентр-Подоляни", але він згоден грати у другому за силою дивізіоні Польщі.

Крім того, баскетбольний "Прометей" змагатиметься у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

Відзначимо, що хокейний "Сокіл" також бажав грати у Польщі, але кияни не встигли розібратися з усіма формальностями.