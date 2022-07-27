Напередодні донецький "Шахтар" провів черговий спаринг у рамках підготовки до майбутнього сезону. "Гірники" зустрічалися на "Амстердам Арені" з чемпіоном Нідерландів "Аяксом".

Матч завершився вольовою перемогою господарів – 3:1.

На чудовий гол Михайла Мудрика, забитого на 33-й хвилині, "Аякс" відповів точними ударами капітана команди Душана Тадіча (45-та хвилина), Стівена Бергейса (73) та Мохаммеда Кудуса (85).

Огляд матчу "Аякс" - "Шахтар".

Додамо, що цей матч відвідали 4 тисячі українських біженців.