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Космічний гол Мудрика не допоміг "Шахтарю" уникнути поразки в матчі з "Аяксом"

"Гірники" поступилися 1:3.

Космічний гол Мудрика не допоміг "Шахтарю" уникнути поразки в матчі з "Аяксом"
Фото: EPA/UPG

Напередодні донецький "Шахтар" провів черговий спаринг у рамках підготовки до майбутнього сезону. "Гірники" зустрічалися на "Амстердам Арені" з чемпіоном Нідерландів "Аяксом".

Матч завершився вольовою перемогою господарів – 3:1.

На чудовий гол Михайла Мудрика, забитого на 33-й хвилині, "Аякс" відповів точними ударами капітана команди Душана Тадіча (45-та хвилина), Стівена Бергейса (73) та Мохаммеда Кудуса (85).

Огляд матчу "Аякс" - "Шахтар".

Додамо, що цей матч відвідали 4 тисячі українських біженців.

Фото: EPA/UPG

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