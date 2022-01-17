Кандидат на посаду головного тренера "Манчестера Юнайтед" найшвидше в історії чемпіонату Нідерландів здобув 100 перемог

"Аякс" у рамках 19-го туру нідерландської Ередивізі здобув на виїзді перемогу над "Утрехтом" (3:0), не давши ПСВ відірватися у турнірній таблиці (клуби розділяє очко).

У складі гостей дубль оформив Браян Броббі. Ще один м'яч забив Антоні.

Таким чином, головний тренер амстердамської команди Ерік тен Хаг здобув соту перемогу в чемпіонаті Нідерландів за 128 зустрічей, що є рекордом турніру.

Нагадаємо, тен Хага називають найімовірнішим кандидатом на посаду головного тренера "Манчестера Юнайтед", яка звільниться влітку.