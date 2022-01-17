Кандидат на посаду головного тренера "Манчестера Юнайтед" найшвидше в історії чемпіонату Нідерландів здобув 100 перемог

"Аякс" у рамках 19-го туру нідерландської Ередивізі здобув на виїзді перемогу над "Утрехтом" (3:0), не давши ПСВ відірватися у турнірній таблиці (клуби розділяє очко).
У складі гостей дубль оформив Браян Броббі. Ще один м'яч забив Антоні.
Таким чином, головний тренер амстердамської команди Ерік тен Хаг здобув соту перемогу в чемпіонаті Нідерландів за 128 зустрічей, що є рекордом турніру.
Нагадаємо, тен Хага називають найімовірнішим кандидатом на посаду головного тренера "Манчестера Юнайтед", яка звільниться влітку.
100 - In what was his 128th league game in charge of @AFCAjax, Erik ten Hag picked up his 100th victory – the fewest games needed by a manager of an Eredivisie side to reach 100 wins. Mastermind. pic.twitter.com/QP2xZxRYLO— OptaJohan (@OptaJohan) January 16, 2022