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Кандидат на посаду головного тренера "Манчестера Юнайтед" найшвидше в історії чемпіонату Нідерландів здобув 100 перемог

"Аякс" Еріка тен Хага веде запеклу боротьбу за чемпіонство.

Кандидат на посаду головного тренера "Манчестера Юнайтед" найшвидше в історії чемпіонату Нідерландів здобув 100 перемог

"Аякс" у рамках 19-го туру нідерландської Ередивізі здобув на виїзді перемогу над "Утрехтом" (3:0), не давши ПСВ відірватися у турнірній таблиці (клуби розділяє очко).

У складі гостей дубль оформив Браян Броббі. Ще один м'яч забив Антоні.

Таким чином, головний тренер амстердамської команди Ерік тен Хаг здобув соту перемогу в чемпіонаті Нідерландів за 128 зустрічей, що є рекордом турніру.

Нагадаємо, тен Хага називають найімовірнішим кандидатом на посаду головного тренера "Манчестера Юнайтед", яка звільниться влітку.

Григорій МухінГригорій Мухін
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