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"Манчестер Юнайтед" перемогою в останньому матчі АПЛ 2021 року привітав Алекса Фергюсона з ювілеєм

Сьогодні серу Алексу – 80.

Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі не лише 20-го туру, а й 2021 року Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Бернлі" та здобув перемогу – 3:1.

Цією перемогою "червоні дияволи" покращили своє становище в турнірній таблиці, перемістившись на 6-те місце.

У свою чергу "бордові" залишилися на 18-му місці.

На матчі був присутній легендарний екснаставник "МанЮнайтед" сер Алекс Фергюсон, з яким клуб з "Олд Траффорд" і став найтитулованішим у вищому англійському дивізіоні, – 20-разовий чемпіон Англії, включно з 13 завойованими титулами чемпіона АПЛ.

Фото: champ.by

Сьогодні серу Алексу виповнюється 80 років.

Уже завтра безупинна домна - АПЛ - продовжить "виплавляти сталь" для своїх фанів: на нас чекає протистояння "Арсеналу" та "Манчестера Сіті". Початок поєдинку о 14:30.

Григорій МухінГригорій Мухін
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