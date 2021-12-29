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"Ліверпуль" завершив 2021 рік так само, як і почав, програвши 0:1 у виїзному матчі АПЛ

Мерсисайдці зазнали другої поразки в чемпіонаті.

"Ліверпуль" завершив 2021 рік так само, як і почав, програвши 0:1 у виїзному матчі АПЛ
"Ліверпуль"
Фото: EPA/UPG

У рамках стартового дня 20-го туру Англійської прем'єр-ліги "Лестер" приймав "Ліверпуль" і здобув мінімальну перемогу - 1:0.

Гол забив на 59-й хвилині Адемола Лукман, який вийшов на заміну.

Отже, підлеглі Юргена Клоппа не лише відпустили у 6-очковий відрив лідера чемпіонату "Манчестер Сіті", а й завершили календарний рік з того, з чого 2021 рік і розпочали, – з виїзної поразки в рамках АПЛ.

Нагадаємо, 4 січня "червоні" програли з аналогічним рахунком "Саутгемптону" в рамках 17-го туру АПЛ.

Між цими матчами "Ліверпуль" забив у кожному з 28 виїзних матчів у всіх змаганнях (усього 75 голів).

"Ліверпуль" уперше за останні 35 матчів не зміг забити. Востаннє команда завершила гру без гола 14 квітня 2021 року в матчі з "Реалом" (0:0) у Лізі чемпіонів.

Матч в адміністративному центрі графства Лестершир міг скластися для мерсисайдців значно сприятливіше, якби Мохамед Салах реалізував пенальті на 16-й хвилині. Проте чудово зіграв голкіпер Каспер Шмейхель.

Зазначимо, для єгиптянина це був лише другий нереалізований 11-метровий у Прем'єр-лізі та перший з жовтня 2017 року, коли він не забив "Хаддерсфілду" – наступні 15 спроб Салаха були вдалими.

Додамо, що в матчі "Лестер" – "Ліверпуль" зустрічалися суперники, які в чемпіонаті Англії за останній 31 рік мають абсолютно однаковий показник здобутого чемпіонства – по одному.

"Ліверпуль" це зробив у позаминулому розіграші, а "Лестер" - у сезоні-2015/16.

Сьогодні поєдинками "Челсі" – "Брайтон" і "Брентфорд – Манчестер Сіті" продовжиться 20-й тур.

Григорій МухінГригорій Мухін
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