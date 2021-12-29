У рамках стартового дня 20-го туру Англійської прем'єр-ліги "Лестер" приймав "Ліверпуль" і здобув мінімальну перемогу - 1:0.

Гол забив на 59-й хвилині Адемола Лукман, який вийшов на заміну.

Отже, підлеглі Юргена Клоппа не лише відпустили у 6-очковий відрив лідера чемпіонату "Манчестер Сіті", а й завершили календарний рік з того, з чого 2021 рік і розпочали, – з виїзної поразки в рамках АПЛ.

Нагадаємо, 4 січня "червоні" програли з аналогічним рахунком "Саутгемптону" в рамках 17-го туру АПЛ.

Між цими матчами "Ліверпуль" забив у кожному з 28 виїзних матчів у всіх змаганнях (усього 75 голів).

0 - Liverpool have ended 2021 in the same way they started it, by failing to score in an away match. The Reds had netted in each of their last 28 on the road in all competitions between these two games (75 goals in total). Bookends. pic.twitter.com/EfzBJXSI21 — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2021

"Ліверпуль" уперше за останні 35 матчів не зміг забити. Востаннє команда завершила гру без гола 14 квітня 2021 року в матчі з "Реалом" (0:0) у Лізі чемпіонів.

Матч в адміністративному центрі графства Лестершир міг скластися для мерсисайдців значно сприятливіше, якби Мохамед Салах реалізував пенальті на 16-й хвилині. Проте чудово зіграв голкіпер Каспер Шмейхель.

Зазначимо, для єгиптянина це був лише другий нереалізований 11-метровий у Прем'єр-лізі та перший з жовтня 2017 року, коли він не забив "Хаддерсфілду" – наступні 15 спроб Салаха були вдалими.

2 - Mohamed Salah has missed only his second ever penalty in the Premier League, and first since October 2017 vs Huddersfield - he had scored each of his previous 15 attempts from the spot before tonight. Human. #LEILIV pic.twitter.com/1M87S95qFP — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2021

Додамо, що в матчі "Лестер" – "Ліверпуль" зустрічалися суперники, які в чемпіонаті Англії за останній 31 рік мають абсолютно однаковий показник здобутого чемпіонства – по одному.

"Ліверпуль" це зробив у позаминулому розіграші, а "Лестер" - у сезоні-2015/16.

Сьогодні поєдинками "Челсі" – "Брайтон" і "Брентфорд – Манчестер Сіті" продовжиться 20-й тур.