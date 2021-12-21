Уболівальники визнали Салаха гравцем року в Англійській прем'єр-лізі

У голосуванні взяли участь понад 140 тисяч фанів.

Фото: EPA/UPG Мохамед Салах

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах виграв нагороду Fans' Footballer of the Year, яку присуджує найкращий гравець календарного року в Англійській прем'єр-лізі за версією вболівальників.

У топ-3 також увійшли опорний півзахисник "Вест Гема" Деклан Райс та атакуючий хавбек "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш.

У голосуванні взяли участь понад 140 тисяч уболівальників.

🏆 FANS’ FOOTBALLER OF THE YEAR TOP 20 🏆



After over 1️⃣4️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ votes…@MoSalah reigns supreme 👑@_DeclanRice the top England star 🦁@B_Fernandes8 breaks top three 🪄 pic.twitter.com/ASbVEmbRvO — Mirror Football (@MirrorFootball) December 20, 2021

Топ-20 гравців за версією фанатів:

Мохамед Салах (Ліверпуль) Деклан Райс (Вест Гем) Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) Філ Фоден (Манчестер Сіті) Едуар Менді (Челсі) Мейсон Маунт (Челсі) Рубен Діаш (Манчестер Сіті) Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) Жоржіньо (Челсі) Жоау Канселу (Манчестер Сіті) Мікаїл Антоніо (Вест Гем) Гаррі Кейн (Тоттенгем) Нголо Канте (Челсі) Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед) Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль) Джек Гриліш (Манчестер Сіті) Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті) Сон Хін Мін (Тоттенгем) Юрі Тілеманс (Лестер).

Зазначимо, Салах взяв безпосередню участь у 24 голах своєї команди у Прем'єр-лізі цього сезону (15 голів, 9 передач), і лише Алан Ширер у 1994-95 роках (16 голів, 9 передач) приклав руку до більшої кількості голів до Різдва у сезоні АПЛ.