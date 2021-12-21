Уболівальники визнали Салаха гравцем року в Англійській прем'єр-лізі

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах виграв нагороду Fans' Footballer of the Year, яку присуджує найкращий гравець календарного року в Англійській прем'єр-лізі за версією вболівальників.
У топ-3 також увійшли опорний півзахисник "Вест Гема" Деклан Райс та атакуючий хавбек "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш.
У голосуванні взяли участь понад 140 тисяч уболівальників.
🏆 FANS’ FOOTBALLER OF THE YEAR TOP 20 🏆— Mirror Football (@MirrorFootball) December 20, 2021
After over 1️⃣4️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ votes…@MoSalah reigns supreme 👑@_DeclanRice the top England star 🦁@B_Fernandes8 breaks top three 🪄 pic.twitter.com/ASbVEmbRvO
Топ-20 гравців за версією фанатів:
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Деклан Райс (Вест Гем)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті)
- Едуар Менді (Челсі)
- Мейсон Маунт (Челсі)
- Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
- Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)
- Жоржіньо (Челсі)
- Жоау Канселу (Манчестер Сіті)
- Мікаїл Антоніо (Вест Гем)
- Гаррі Кейн (Тоттенгем)
- Нголо Канте (Челсі)
- Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед)
- Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль)
- Джек Гриліш (Манчестер Сіті)
- Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті)
- Сон Хін Мін (Тоттенгем)
- Юрі Тілеманс (Лестер).
Зазначимо, Салах взяв безпосередню участь у 24 голах своєї команди у Прем'єр-лізі цього сезону (15 голів, 9 передач), і лише Алан Ширер у 1994-95 роках (16 голів, 9 передач) приклав руку до більшої кількості голів до Різдва у сезоні АПЛ.
24 - Mohamed Salah has been directly involved in 24 Premier League goals this season (15 goals, 9 assists) with only Alan Shearer in 1994-95 (16 goals, 9 assists) having a hand in more of his team's goals before Christmas Day in a Premier League season. Phenomenon. pic.twitter.com/oMsHsLqQCH— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021