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В Андрія Шевченка і капітана "Дженоа" Крішито виявили коронавірус

Інші члени команди, які вже пройшли тест, отримали негативний результат.

В Андрія Шевченка і капітана "Дженоа" Крішито виявили коронавірус
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Головний тренер італійського ФК "Дженоа" Андрій Шевченко отримав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, позитивний результат на SARS-Cov2 за результатами ПЛР-тесту 27 грудня отримав також капітан команди Доменіко Крішито. Вони обидва пішли на самоізоляцію.

"Інші члени команди, які вже пройшли тест, отримали негативний результат. Клуб негайно поінформував компетентні органи охорони здоров’я та застосував усі процедури, передбачені чинним законодавством для боротьби з пандемією", – сказано в повідомленні.

Тренування "Дженоа" відновляться 29 грудня під керівництвом другого тренера Мауро Тассотті та технічного персоналу.

Раніше повідомляли, що від COVID-19 помер триразовий чемпіон світу з кікбоксингу у важкій вазі, бельгієць Фредерік Сіністра на прізвисько "Трунник". Він виступав проти вакцинації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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