Заступник Кличка заявив про виявлення випадків омікрону в Києві

Цей штам поширюється швидше, ніж дельта, та інфікує більше людей.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в Києві уже зафіксували не один випадок нового омікрон-варіанту коронавірусу.

Про це повідомляється в фейсбуці чиновника.

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - заявив він.

Поворозник закликав киян дотримуватися маскового режиму, дотримуватися дистанції, користуватися антисептиками та залишатися вдома у випадку хвороби.

За даними КМДА, за минулу добу в Києві підтвердили 475 нових випадків коронавірусу та 13 смертей внаслідок COVID-19.

Нагадаємо, що новий штам омікрон уже став домінантним в багатьох країнах: ПАР, Великобританії, Данії, Ірландії, Фінляндії, Португалії тощо. Загалом омікрон виявили уже більш ніж у ста країнах світу.

Перший випадок омікрону в Україні виявили 18 грудня. Людина, яка привезла вірус з-за кордону, уже вилікувалась.

У зв'язку з тим, що омікрон поширюється набагато швидше за дельту та інфікує більше людей, навіть за легшого перебігу хвороби він може призвести до високого навантаження на лікарні.