У Києві через ковід померло ще 13 людей, одужала 871 особа

У Києві за суботу, 25 грудня виявили 251 хворого на коронавірус, 13 людей померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 153 жінки віком від 18 до 87 років та 67 чоловіків віком від 18 до 84 років. А також 13 дівчаток від 9 до 17 років і 18 хлопчиків від 3 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 72, в Оболонському – 42 та Святошинському районі – 39 випадків.

Серед тих, хто померли: 8 жінок від 55 до 86 років і 5 чоловіків від 52 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус та 74 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 327 650.

Всього, за період пандемії, в Києві зафіксували 8111 летальний випадок від вірусу.

Одужала минулої доби 871 людина. Загалом коронавірус подолали 308 058 мешканців столиці.

Нагадаємо, за суботу, 25 грудня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 138.