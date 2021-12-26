За добу в Україні підтвердили майже 3 тисячі нових випадків ковіду

За суботу, 25 грудня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 138.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 832 особи, одужало – 4 279.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 251;
Вінницька область – 111;
Волинська область – 126;
Дніпропетровська область – 167;
Донецька область – 120;
Житомирська область – 172;
Закарпатська область – 84;
Запорізька область – 51;
Івано-Франківська область – 135;
Київська область – 196;
Кіровоградська область – 70;
Луганська область – 6;
Львівська область – 164;
Миколаївська область – 82;
Одеська область – 117;
Полтавська область – 90;
Рівненська область – 86;
Сумська область – 106;
Тернопільська область – 134;
Харківська область – 95;
Херсонська область – 22;
Хмельницька область – 123;
Черкаська область – 150;
Чернівецька область – 67;
Чернігівська область – 85.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 645 124 особи, одужало – 3 428 212, було 94 838 летальних випадків і проведено 16 669 943 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 268.