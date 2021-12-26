За добу в Україні підтвердили майже 3 тисячі нових випадків ковіду

За суботу, 25 грудня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 138.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 832 особи, одужало – 4 279.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 251;

Вінницька область – 111;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 120;

Житомирська область – 172;

Закарпатська область – 84;

Запорізька область – 51;

Івано-Франківська область – 135;

Київська область – 196;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 6;

Львівська область – 164;

Миколаївська область – 82;

Одеська область – 117;

Полтавська область – 90;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 106;

Тернопільська область – 134;

Харківська область – 95;

Херсонська область – 22;

Хмельницька область – 123;

Черкаська область – 150;

Чернівецька область – 67;

Чернігівська область – 85.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 645 124 особи, одужало – 3 428 212, було 94 838 летальних випадків і проведено 16 669 943 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 268.