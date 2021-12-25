За добу в Україні підтвердили понад 5 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 268.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 689 осіб, одужало – 15 639.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 908;

Вінницька область – 153;

Волинська область – 203;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 390;

Житомирська область – 117;

Закарпатська область – 193;

Запорізька область – 180;

Івано-Франківська область – 177;

Київська область – 362;

Кіровоградська область – 83;

Луганська область – 55;

Львівська область – 375;

Миколаївська область – 127;

Одеська область – 263;

Полтавська область – 308;

Рівненська область – 113;

Сумська область – 111;

Тернопільська область – 121;

Харківська область – 193;

Херсонська область – 41;

Хмельницька область – 218;

Черкаська область – 166;

Чернівецька область – 102;

Чернігівська область – 150.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 642 314 осіб; одужало – 3 423 933, зафіксовано 94 700 летальних випадків і проведено 16 656 395 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за четвер, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано за добу 1 646 осіб, 248 пацієнтів померли. Одужали 14 874 особи.