За добу в Україні підтвердили понад 5 тисяч нових випадків ковіду

За п’ятницю, 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 268.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 689 осіб, одужало – 15 639.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 908;
Вінницька область – 153;
Волинська область – 203;
Дніпропетровська область – 167;
Донецька область – 390;
Житомирська область – 117;
Закарпатська область – 193;
Запорізька область – 180;
Івано-Франківська область – 177;
Київська область – 362;
Кіровоградська область – 83;
Луганська область – 55;
Львівська область – 375;
Миколаївська область – 127;
Одеська область – 263;
Полтавська область – 308;
Рівненська область – 113;
Сумська область – 111;
Тернопільська область – 121;
Харківська область – 193;
Херсонська область – 41;
Хмельницька область – 218;
Черкаська область – 166;
Чернівецька область – 102;
Чернігівська область – 150.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 642 314 осіб; одужало – 3 423 933, зафіксовано 94 700 летальних випадків і проведено 16 656 395 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за четвер, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано за добу 1 646 осіб, 248 пацієнтів померли. Одужали 14 874 особи.