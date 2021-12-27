В Україні зробили понад 28 млн щеплень від ковіду

Понад 28 млн щеплень проти коронавірусу зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

За 26 грудня вакциновано 29 476 людей. Першу дозу отримало 8 776, другу – 20 434 українці.

Додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 осіб, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, дві – 13 414 061.

Отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793. Загалом проведено 28 009 499 щеплень.

Нагадаємо, в Україні запроваджують третю, ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.