Міжнародна федерація хокею скасувала молодіжний чемпіонат світу-2022

Міжнародна федерація хокею (IIHF) зупинила проведення молодіжного чемпіонату-2022 в Канаді, повідомляє офіційний сайт IIHF.

Причина скасування – захворювання на коронавірус серед команд-учасниць турніру.

"Дотримуючись рекомендацій медичної групи турніру з COVID-19 та медичного комітету IIHF, рада IIHF вирішила, що через поширення COVID-19 та штаму омікрон молодіжний чемпіонат світу-2022 буде скасовано для забезпечення здоров'я та безпеки всіх учасників", - пояснила IIHF.

"Рішення було прийнято після позитивного тесту гравця збірної Росії, що вимагало відміни матчу Росія - Словаччина 29 грудня. Ця гра стала третьою скасованою через позитивний тест після матчів Швейцарія — США та Фінляндія — Чехія, – уточнила IIHF. – Крім забезпечення здоров'я та безпеки учасників, рада ухвалила, що з ще одним скасуванням — третьої гри за два дні — порушено спортивну цілісність турніру, а тому його слід скасувати".

МЧС-2022 виявився скасованим за найжорсткішим сценарієм — прямо під час турніру з максимально можливими збитками для організаторів, їхніх партнерів та для самих команд. Проте подібний сценарій спочатку було закладено в антиковідному протоколі змагань.

Турнір мав відбутися з 26 грудня до 5 січня.

Президент IIHF Люк Тардіф зазначив, що організація сподівається протягом наступного місяця опрацювати варіант проведення МЧС-2022 пізніше.