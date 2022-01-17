У фіналі він переміг "Атлетік".

Фото: EPA/UPG "Реал"

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді в рамках фіналу Суперкубка Іспанії зустрілися "Реал" та "Атлетік" з Більбао. Перемогу з рахунком 2:0 одержав столичний клуб.

Рахунок на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда було відкрито на 38-й хвилині. Відзначився Лука Модрич.

Подвоїв перевагу "бланкос" своїм черговим голом Карім Бензема. Француз відзначився голом із пенальті на 52-й хвилині.

Таким чином, "Реал" завоював 12-й у своїй історії Суперкубок Іспанії. Нагадаємо, у півфіналі мадридці в додатковий час переграли "Барселону" – 3:2.

Для Карло Анчелотті це був п'ятий трофей, завойований на посаді головного тренера "Реала". До цього італійський фахівець із мадридським клубом перемагав у Лізі чемпіонів, Клубному чемпіонаті світу, Суперкубку УЄФА та Кубку Іспанії.

Огляд матчу "Реал" - "Атлетік".