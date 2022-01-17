Генеральний директор "Дженоа" прокоментував звільнення Шевченка

Генеральний директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокоментував відставку українського фахівця Андрія Шевченка з посади головного тренера.

"Ми багато розмовляли з Шевченком, спілкування не було проблемою. На жаль, покращень у грі "Дженоа" не відбулося, а результати так і не прийшли. Якоїсь миті ми зрозуміли, що в нас не буде достатньо енергії на гру з "Фіорентіною". Тому ухвалили швидке рішення, яке найчастіше краще, ніж пізнє. Ми були чесні та відкриті з Андрієм", - цитує Шпорса La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що 15 січня після поразки "Мілана" в матчі Кубка Італії (1:3) Шевченка було відправлено у відставку. Українець працював у клубі з листопада 2021 року. За цей час "Дженоа" зіграла 11 матчів, здобувши лише одну перемогу в Кубку та сім поразок.