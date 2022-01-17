За кілометр від лінії розмежування на Донбасі нацгвардійці затримали іноземців
За кілометр від лінії розмежування на Донбасі нацгвардійці затримали іноземців
Печерський райсуд почав засідання для обрання запобіжного заходу Порошенку. Онлайн
Печерський райсуд почав засідання для обрання запобіжного заходу Порошенку. Онлайн
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Порошенко сподівається, що літак з ним не садитимуть в незапланованому аеропорту
Порошенко сподівається, що літак з ним не садитимуть в незапланованому аеропорту
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Поліція влаштувала обшук автобуса з прихильниками "Євросолідарності" (оновлено)
Поліція влаштувала обшук автобуса з прихильниками "Євросолідарності" (оновлено)
Порошенко прокоментував заяву ДБР про те, що не планував заздалегідь закордонну подорож
Порошенко прокоментував заяву ДБР про те, що не планував заздалегідь закордонну подорож
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
ГоловнаСпорт

Генеральний директор "Дженоа" прокоментував звільнення Шевченка

"Результати не покращали, ми були чесні з Шевченком".

Генеральний директор "Дженоа" прокоментував звільнення Шевченка
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокоментував відставку українського фахівця Андрія Шевченка з посади головного тренера.

"Ми багато розмовляли з Шевченком, спілкування не було проблемою. На жаль, покращень у грі "Дженоа" не відбулося, а результати так і не прийшли. Якоїсь миті ми зрозуміли, що в нас не буде достатньо енергії на гру з "Фіорентіною". Тому ухвалили швидке рішення, яке найчастіше краще, ніж пізнє. Ми були чесні та відкриті з Андрієм", - цитує Шпорса La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що 15 січня після поразки "Мілана" в матчі Кубка Італії (1:3) Шевченка було відправлено у відставку. Українець працював у клубі з листопада 2021 року. За цей час "Дженоа" зіграла 11 матчів, здобувши лише одну перемогу в Кубку та сім поразок.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також