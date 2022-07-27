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Джошуа пообіцяв викинути чемпіонські пояса після перемоги над Усиком

Ентоні сподівається на реванш з українцем.

Джошуа пообіцяв викинути чемпіонські пояса після перемоги над Усиком
Фото: Matchroom Boxing

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) заявив, що викине чемпіонські пояса після перемоги в реванші з 

Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

"Великий Ентоні Джошуа переможе і стане 3-разовим чемпіоном світу. Потім я викину всі ці пояси, оскільки ви повинні навчитися поважати мене як особистість.

Процитуйте це. Я не хочу, щоб мене поважали через пояси. Я хочу, щоб мене поважали як людину", - наводить слова британця boxingnews24.com.

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

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