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Легендарна українська легкоатлетка пожертвувала медаль чемпіонату світу для потреб ЗСУ

Олена Говорова продала бронзову медаль ЧС-1997.

Легендарна українська легкоатлетка пожертвувала медаль чемпіонату світу для потреб ЗСУ
Фото: kievvlast.com.ua

На благодійній вечері-аукціоні "Перемога починається з тебе" легендарна українська легкоатлетка Олена Говорова продала за 6 тисяч доларів свою бронзову медаль чемпіонату світу в Афінах 1997 року.

Аукціон був проведений за підтримки благодійних фондів "Рідна Оболонь" та "Синтез України".

"Коли мене запитали, чи не шкода тобі віддавати свою медаль, я відповіла, що у мене навіть думки такої не було. Це не моя медаль, а моєї країни, кожного з вас. Це медаль моєї України, яку я захищала на спортивних майданчиках", - прокоментувала своє рішення Говорова.

"Моя країна надала мені таку змогу займатися найулюбленішою справою все своє життя і зараз ця медаль може захищати нашу країну", — зазначила уродженка м. Ізмаїл Одеської області, яка є заступницею голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Олена Говорова
Олена Говорова

Як зазначив співзасновник фонду "Рідна Оболонь" та депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, усі кошти, зібрані на аукціоні, пішли на допомогу конкретним підрозділам ЗСУ та Територіальної оборони.

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