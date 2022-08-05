Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСпорт

Росія засудила американську дворазову олімпійську чемпіонку до дев'яти років колонії загального режиму

Байден назвав рішення суду "неприйнятним".

Бріттні Грайнер
Бріттні Грайнер

Хімкінський міський суд Московської області засудив до дев'яти років колонії загального режиму Бріттні Грайнер зі штрафом у мільйон рублів за контрабанду наркотиків, повідомляє ClutchPoints.

Дворазову олімпійську чемпіонку в складі баскетбольної збірної США 17 лютого було заарештовано в аеропорту Шереметьєво за звинуваченням у контрабанді гашишної олії. Прокуратура вимагала дев'ять із половиною років для 31-річної Грайнер. Як пом'якшувальні обставини суд врахував часткове визнання провини та спортивні досягнення баскетболістки.

27 липня спортсменка розповіла, що має призначення лікаря на використання медичного каннабісу. Однак суд вважав повністю доведеною її провину за частиною 1 статті 228 та пунктом "в" частини 2 статті 229.1 КК РФ (зберігання та контрабанда наркотичних засобів). Захист Бріттні має намір оскаржити її вирок.

Президент США Джо Байден назвав рішення суду "неприйнятним".

"Той факт, що Бріттні Грайнер отримала реальний тюремний термін, є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує громадянку США, — йдеться у заяві на сайті Білого дому. Це не прийнятно. Я закликаю Росію негайно звільнити Грайнер, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, близькими, друзями та товаришами по команді. Моя адміністрація продовжуватиме невпинно працювати і використовувати всі можливі шляхи, щоб повернути Бріттні та Пола Вілана додому в цілості та безпеці якнайшвидше".

Грайнер проводила у Росії значну частину свого часу, виступаючи за найсильнішу команду Європи — єкатеринбурзький УГМК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також