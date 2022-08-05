Росія засудила американську дворазову олімпійську чемпіонку до дев'яти років колонії загального режиму

Бріттні Грайнер

Хімкінський міський суд Московської області засудив до дев'яти років колонії загального режиму Бріттні Грайнер зі штрафом у мільйон рублів за контрабанду наркотиків, повідомляє ClutchPoints.

Дворазову олімпійську чемпіонку в складі баскетбольної збірної США 17 лютого було заарештовано в аеропорту Шереметьєво за звинуваченням у контрабанді гашишної олії. Прокуратура вимагала дев'ять із половиною років для 31-річної Грайнер. Як пом'якшувальні обставини суд врахував часткове визнання провини та спортивні досягнення баскетболістки.

27 липня спортсменка розповіла, що має призначення лікаря на використання медичного каннабісу. Однак суд вважав повністю доведеною її провину за частиною 1 статті 228 та пунктом "в" частини 2 статті 229.1 КК РФ (зберігання та контрабанда наркотичних засобів). Захист Бріттні має намір оскаржити її вирок.

Президент США Джо Байден назвав рішення суду "неприйнятним".

"Той факт, що Бріттні Грайнер отримала реальний тюремний термін, є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує громадянку США, — йдеться у заяві на сайті Білого дому. Це не прийнятно. Я закликаю Росію негайно звільнити Грайнер, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, близькими, друзями та товаришами по команді. Моя адміністрація продовжуватиме невпинно працювати і використовувати всі можливі шляхи, щоб повернути Бріттні та Пола Вілана додому в цілості та безпеці якнайшвидше".

Грайнер проводила у Росії значну частину свого часу, виступаючи за найсильнішу команду Європи — єкатеринбурзький УГМК.