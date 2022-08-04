До бою залишилося трохи більше двох тижнів.

20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome відбудеться довгоочікуваний реванш між

чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем цих поясів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик цього бою.

Вийшов справжній короткометражний фільм, в якому організація показала підготовку боксерів, згадала їхнє перше протистояння, і замішала це на особливость арабського світу.

У першому поєдинку, який відбувся у вересні 2021 року, українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, Усик викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа заради безкоштовного показу в Україні.