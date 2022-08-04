20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome відбудеться довгоочікуваний реванш між
чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем цих поясів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик цього бою.
Вийшов справжній короткометражний фільм, в якому організація показала підготовку боксерів, згадала їхнє перше протистояння, і замішала це на особливость арабського світу.
𝘼 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚.... 👑#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 3, 2022
🤝 @SCEEKSA pic.twitter.com/f95pRQ8aXh
У першому поєдинку, який відбувся у вересні 2021 року, українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, Усик викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа заради безкоштовного показу в Україні.