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Усик особисто викупив права на трансляцію в Україні реваншу із Джошуа

Завдяки Олександру всі українські любителі боксу зможуть безплатно переглянути цей бій.

Усик особисто викупив права на трансляцію в Україні реваншу із Джошуа
Фото: Matchroom Boxing

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) відзначився ще однією благодійною акцією.

Раніше повідомлялося, що трансляція бою-реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) буде безкоштовною для глядачів на території України.

За словами промоутера нашого чемпіона Олександра Красюка, Усик особисто викупив права на трансляцію, щоб зробити подарунок українцям.

"Під час прямого ефіру кожен охочий зможе за допомогою QR-коду зробити внесок у перемогу. Також усі гроші від спонсорів, які допомагатимуть з цією трансляцією, акумулюватимуться у фонді Олександра Усика та будуть використані для допомоги Україні», – зокрема заявив Красюк в інтерв'ю.

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

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