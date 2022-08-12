"Динамо" відмовилося від створення єдиного телепулу УПЛ

Заступник генерального директора "Динамо" Сергій Мохник прокоментував негативну позицію клубу зі створення єдиного телепула Української прем’єр-ліги.

"Наша позиція не змінилася, ні в якому питанні нічого нового не стало. Ми хочемо, щоб наш уболівальник мав можливість дивитися матчі "Динамо" на загальнодоступних каналах, нехай це буде з затримкою", - цитує FanDay слова функціонера щодо перспектив створення єдиного телепулу.

"Поки ні до якого рішення не прийшли. 12 клубів "за", чотири клуби "проти". У кожного клубу якась своя історія. За "Динамо" я вам сказав, у чому суть наших питань. У "Дніпра" і "Руха" інша історія.

Ми сьогодні у військовому часі. Зараз важко уболівальнику, який знаходиться за кордоном і на передовій, і в окопі, знайти можливість зареєструватися і дивитися Setanta.

У Setanta 85 тисяч передплатників, а уболівальників "Динамо" під п'ять мільйонів, якщо не більше. Що ми з чим порівнюємо? Цифри різні. Ми ведемо розмову і боремося за свого вболівальника, маємо на це право", - пояснив позицію клубу Мохнік щодо співпраці з телекомпанією Setanta.

"Дніпро-1" висловлював іншу позицію, у них є ще питання з контрактом з "плюсами" (телеканал 1+1, прим. LB.ua). Наша позиція – суто вболівальники.

Гроші нас не цікавлять. Гроші ми готові все передати на ЗСУ. Про гроші ми взагалі не піднімаємо розмову", - додав заступник генерального директора "Динамо".