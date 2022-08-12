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Лідер Ferrari підтримав 13-річного українця, який потрапив в аварію

Шарль Леклер побажав Олександру Бондарєву якнайшвидшого одужання.

Лідер Ferrari підтримав 13-річного українця, який потрапив в аварію
Шарль Леклер
Фото: EPA/UPG

Пілот Ferrari у Формулі-1 Шарль Леклер підтримав юного українського картингіста Олександра Бондарєва, який в одному із заїздів на чемпіонаті Європи у своїй віковій категорії потрапив в аварію і зламав ногу.

Монегаск побажав українцю якнайшвидшого одужання і потрапляння в Формулу-1.

"Сашо, сподіваюся з тобою все гаразд. Знаю, що ти переживаєш зараз складні часи через аварію в картингу, і, очевидно, через все, що відбувається у твоїй країні – Україні.

Але я хочу побажати тебе всього найкращого. Продовжуй мріяти. Сподіваюся, що все це незабаром закінчиться.

Можливо, одного разу я побачу тебе у Формулі-1", - сказав Леклер.

Нагадаємо, Бондарєв, який зараз проживає в Італії, є чемпіоном України з картингу, переможець WSK Super Masters Series-2022 та бронзовий призер FIA Karting Academy Trophy-2021.

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