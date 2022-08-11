Усик розповів, що спонукало його перейти в суперважку вагу

Виявляється, то була його давня мрія.

Третій в історії України чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, після братів Кличків, Олександр Усик (19-0, 13 КО) висловився про своє рішення перейти свого часу в хевівейт.

За словами 35-річного уродженця Сімферополя, він завжди мріяв виступати у цьому елітному дивізіоні.

"Напевно, кожен боксер хотів би побитися в надважкій вазі. Той, хто має таку можливість, скористається нею. Той, хто її не має, буде про це мріяти.

Коли я виступав у першій важкій вазі, я сказав собі, що після завоювання всіх чотирьох титулів у цьому дивізіоні я піднімуся в хевівейт. Я дотримався свого слова і перейшов у суперважкий дивізіон", - цитує Усика isport.ua.

Нагадаємо, український боксер проведе реванш з Ентоні Джошуа. Бій відбудеться 20 серпня в Джідді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome.

У першому поєдинку, який пройшов у вересні 2021 року, українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, завоювавши чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.