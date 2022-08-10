Промоутер Джошуа заявив, що бій з Ф’юрі відбудеться незалежно від результату реваншу з Усиком

Промоутер колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Едді Гірн заявив, що його підопічний планує провести ще один бій в 2022 році.

"Я думаю, вам уже відомо, що в серпні Джошуа чекає на бій (з Олександром Усиком, - прим. LB.ua). Ми дійсно хочемо підтримувати активність з Ентоні, адже останнім часом у нього були з цим проблеми – головним чином через пандемію, але також масштаби його шоу.

За будь-якого результату бою з Усиком він хоче знову виступити в грудні", цетує Гірна vringe.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Звичайно, ми налаштовані на перемогу (проти Усика, - прим. LB.ua), і я впевнений, що Джошуа залишить ринг переможцем.

Якщо так, тоді ми одразу звернемося до бою проти Тайсона Ф'юрі (чемпіон WBC у суперважкій вазі - 32-0-1, 23 KO, прим. LB.ua) за абсолютне чемпіонство. Це найбільший бій у боксі, найбільший бій усіх часів. Впевнений, що цей поєдинок відбудеться незалежно від того, що станеться 20 серпня", - наголосив Гірн.

Нагадаємо, що реванш Джошуа з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Усиком (19-0, 13 КО) відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome.