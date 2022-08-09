Жіноча збірна України сенсаційно стала чемпіоном Всесвітньої шахової Олімпіади-2022

В індійському Ченнаї пройшов останній 11-й тур Всесвітньої шахової Олімпіади-2022.

Українська жіноча команда зустрічалася із суперницями з Польщі.

Зазначимо, перед останнім туром ці команди набрали по 16 очок і посідали 4-те та 2-е місце відповідно, відстаючи від команди Індії на 1 очко.

Українки зуміли здобути над польками переконливу перемогу – 3:1. На своїх дошках перемогу здобули Марія Музичук та Ганна Ушеніна, а внічию зіграли Ганна Музичук та Наталія Букса.

Завдяки сенсаційній перемозі США над Індією у паралельному матчі (3:1) українки стали чемпіонками Олімпіади.

Варто додати, що ще за два тури до завершення турніру жіноча збірна України посідала лише 5 місце.

Відзначимо, що це друге "золото" в історії жіночої команди України на шаховій Олімпіаді. Першу перемогу українки здобули у 2006 році, і тоді в складі команди також була Ушеніна.

Такий результат – це п'ятий поспіль фініш збірної в топ-3 підсумкового заліку олімпіад.

Нагадаємо, на старт Олімпіади вийшли 188 чоловічих та 162 жіночих збірних