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Луческу сподівається, що одного м'яча переваги в першому матчі вистачить, щоб подолати "Штурм"

Сьогодні в Австрії пройде поєдинок у відповідь кваліфікації ЛЧ.

Луческу сподівається, що одного м'яча переваги в першому матчі вистачить, щоб подолати "Штурм"
Мірча Луческу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні о 21:30 за київським часом в австрійському Граці на "Меркур Арені" прозвучить стартовий свисток у матчі-відповіді третього кваліфікованого раунду Ліги чемпіонів між "Штурмом" і "Динамо".

Напередодні поєдинку головний тренер гостей Мірча Луческу провів традиційну зустріч із журналістами.

Зокрема, румунський фахівець наголосив на невигідності становища своєї команди, яка проводить усі перші матчі кваліфікаційного раунду вдома.

"Буде дуже важко, але не лише через те, що у нас немає офіційних матчів, а й через те, що з футболістами немає їхніх сімей, які перебувають в Україні, Румунії, Польщі.

Але вони мають продовжувати грати матчі, бо це їхня професія, мають досягати результатів, адже багато що залежить від того, що гравці показуватимуть на футбольному полі.

Ми граємо не на своєму стадіоні, без підтримки українських уболівальників", - цитує Луческу клубна пресслужба.

"Крім того, ми майже позбавлені можливості робити трансфери. Кілька наших гравців залишили команду, зокрема, Вербич, де Пена, Вітіньйо та інші, тож ми продовжуємо тренуватися групою, яка залишилася та розраховувати на випускників динамівської академії.

У нашій команді зараз усі українці плюс поляк Томаш Кендзьора, у якого дружина – українка, і вона вирішила залишитися в Україні, що для нас добре", - відзначив румунський фахівець.

"Ми грали з "Фенербахче" перший матч вдома, тепер зі "Штурмом", і якщо пройдемо далі, зіграємо з "Бенфікою" теж вдома. Це неправильно, адже суперники мають можливість зіграти на своєму полі 120 хвилин, а у нас такого шансу немає - це ще одна складність для нас.

Дійсно, 1:0 - це не так багато, "Штурм" може відігратися, але, сподіваюся, до цього не дійде.

Непросто грати два додаткові екстратайми на чужому полі, бо, наприклад, уболівальники "Фенербахче" були неймовірними, вони створили чудову атмосферу на трибунах. А нас у номінально домашніх матчах підтримують лише жінки та діти, які виїхали з України до Польщі під час війни.

Звісно, для гравців важливо відчувати уболівальників позаду себе, які женуть їх уперед. Це ще одна велика проблема для тренера та гравців, які змушені грати у таких умовах. Але тим більш фантастичною буде перемога, ми будемо відчувати подвійну радість", - додав коуч "Динамо".

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