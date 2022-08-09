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Зеленський позбавив стипендії фігуриста Віктора Петренка за виступи в Росії

Глава держави підписав відповідний указ № 567/2022.

Зеленський позбавив стипендії фігуриста Віктора Петренка за виступи в Росії
Віктор Петренко
Фото: xsport.ua

Президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського

“У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу “Аленький цветочек” у Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК)”, - йдеться у повідомленні. 

Також Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху.

Через це УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення Петренка державної стипендії. 

Вчора, 8 серпня, Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Петренка державної стипендії, яка була призначена йому указом № 456/2022 від 28 червня 2022 року. 

Нагадаємо, Українська федерація фігурного катання (UFSF) виключила віцепрезидента організації Віктора Петренка зі складу організації після його участі в льодовому шоу дружини прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова Тетяни Навки.

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