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Президент FIDE росіянин Дворкович заявив, що він зайняв тверду позицію щодо трагічних подій в Україні

Аркадій Дворкович переобраний президентом ФІДЕ.

Президент FIDE росіянин Дворкович заявив, що він зайняв тверду позицію щодо трагічних подій в Україні
Аркадій Дворкович
Фото: fide.com

Колишній віцепрем'єр Росії Аркадій Дворкович після свого переобрання президентом Міжнародної шахової федерації (FIDE) на другий термін виступив з промовою стосовно війни в Україні.

"Так, я росіянин, і я служив народу своєї країни, в тому числі російському шаховому співтовариству, будучи головою правління Федерації шахів росії. 

Я намагався робити це професійно та з максимальною сумлінністю. І я зайняв тверду позицію щодо трагічних подій в Україні, а також підтримав рішення Ради FIDE щодо скорочення участі Росії у FIDE", - наводить слова свого президента пресслужба FIDE.

"Щобільше, відмовляючись від російських партнерів, ми змогли знайти нових по всьому світу, організувати цю шахову Олімпіаду (в Індії) та забезпечити фінансову стабільність FIDE. Особисто для мене це нелегко, але я сподіваюся, що шахи зможуть знову об’єднати людей", - впевнений Дворкович.

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