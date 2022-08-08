Напередодні на "Стадіо Олімпіко" у Римі місцева "Рома" в рамках благодійного матчу приймала "Шахтар" та здобула розгромну перемогу – 5:0.

У першому таймі підлеглі Жозе Моуріньо забили тричі, а після перерви ще збільшила свою перевагу.

Огляд матчу "Рома" – "Шахтар".