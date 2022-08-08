Росія вдарила з С-300 по трьох районах Харкова (оновлено)
Росія вдарила з С-300 по трьох районах Харкова (оновлено)
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На південному напрямку українська авіація завдала девʼяти ударів по опорних пунктах і складу росіян
На південному напрямку українська авіація завдала девʼяти ударів по опорних пунктах і складу росіян
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Ексдружина і діти командира окупантів Енергодара досі живуть в Україні, - Братчук
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
Десантники показали, як стріляють із британських гаубиць
ГоловнаСпорт

"Шахтар" зазнав нищівної поразки від "Роми" у контрольному матчі

"Рома" здобула розгромну перемогу.

"Шахтар" зазнав нищівної поразки від "Роми" у контрольному матчі
Фото: EPA/UPG

Напередодні на "Стадіо Олімпіко" у Римі місцева "Рома" в рамках благодійного матчу приймала "Шахтар" та здобула розгромну перемогу – 5:0.

У першому таймі підлеглі Жозе Моуріньо забили тричі, а після перерви ще збільшила свою перевагу.

Огляд матчу "Рома" – "Шахтар".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також