Напередодні на "Стадіо Олімпіко" у Римі місцева "Рома" в рамках благодійного матчу приймала "Шахтар" та здобула розгромну перемогу – 5:0.
У першому таймі підлеглі Жозе Моуріньо забили тричі, а після перерви ще збільшила свою перевагу.
"Рома" здобула розгромну перемогу.
Напередодні на "Стадіо Олімпіко" у Римі місцева "Рома" в рамках благодійного матчу приймала "Шахтар" та здобула розгромну перемогу – 5:0.
У першому таймі підлеглі Жозе Моуріньо забили тричі, а після перерви ще збільшила свою перевагу.