​Американські сенатори закликали Байдена вже зараз визнати Росію державою-спонсором тероризму

Вони також наголосили на необхідності посилити тиск на Путіна.

Американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсей Грем закликали адміністрацію президента Джо Байдена вже зараз визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє CNN.

"Я хотів би працювати з адміністрацією Байдена. Але незалежно від того, чи потрібно нам приймати законодавство, щоб це сталося, ми готові це зробити (визнати РФ спонсором тероризму. - Ред.). Я закликаю адміністрацію зробити це зараз", - заявив Грем.

Демократ Блюменталь, своєю чергою, висловив сподівання, що адміністрація Байдена ухвалить це рішення без втручання Конгресу.

Сенатори також наголосили, що адміністрація Байдена повинна посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна та продовжувати допомагати Україні.

Зазначимо, що на початку липня Блюменталь та Грем відвідали Україну. Вони зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 28 липня, Сенат США закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс також закликав Євросоюз ухвалити таке рішення.

Нині у цьому списку чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Полк "Азов", який героїчно обороняв Маріуполь, 2 серпня закликав США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати Росію державою-терористом. Бійці звернулися до світової спільноти після того, як росіяни обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими. Ворог звинуватив у цьому обстрілі ЗСУ.