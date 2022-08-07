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Внаслідок пожежі від потрапляння блискавки в нафтосховище на Кубі постраждали понад 120 людей

Одна загинула, ще 17 – зникли. 

Внаслідок пожежі від потрапляння блискавки в нафтосховище на Кубі постраждали понад 120 людей
Фото: скріншот CBS

Унаслідок викликаного потраплянням блискавки в нафтосховище кубинського міста Матансас загоряння постраждала 121 людина. Одна людина загинула, ще 17 вважаються зниклими безвісти. 

Пожежа спалахнула увечері пʼятниці, пише The Guardian. Куба звернулася до дружніх країн із проханням по допомогу. 

Блискавка потрапила в одне сховище, після чого почалося загоряння і вогонь поширився на друге. 

Скільки нафти згоріло – поки не відомо. Нафта зі сховищ Матансаса використовується для електростанцій. 

Куба і без цієї пожежі переживала нестачу пального, зокрема й для автомобілів – в Гавані та інших великих містах спостерігались черги на АЗС. 

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