Внаслідок пожежі від потрапляння блискавки в нафтосховище на Кубі постраждали понад 120 людей

Унаслідок викликаного потраплянням блискавки в нафтосховище кубинського міста Матансас загоряння постраждала 121 людина. Одна людина загинула, ще 17 вважаються зниклими безвісти.

Пожежа спалахнула увечері пʼятниці, пише The Guardian. Куба звернулася до дружніх країн із проханням по допомогу.

17 missing, 121 hurt, 1 dead in fire at Cuban oil facility - https://t.co/gHIJSnueBE pic.twitter.com/i4y9SiTRkx — The Sun Nigeria (@thesunnigeria) August 7, 2022

Блискавка потрапила в одне сховище, після чого почалося загоряння і вогонь поширився на друге.

Скільки нафти згоріло – поки не відомо. Нафта зі сховищ Матансаса використовується для електростанцій.

Куба і без цієї пожежі переживала нестачу пального, зокрема й для автомобілів – в Гавані та інших великих містах спостерігались черги на АЗС.