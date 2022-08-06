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На Тайвані назвали навчання Китаю підготовкою нападу на острів

Тайванці запустили ракети у відповідь на проліт семи безпілотників.

На Тайвані назвали навчання Китаю підготовкою нападу на острів
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань Китай тренував атаку на острів.

Про це повідомляє Reuters.

За даними відомства, кілька китайських кораблів і літаків перетнули неофіційну лінію розмежування між островом і КНР. Армія Тайваню у відповідь розгорнула повітряні сили та кораблі та перевела ракети берегового базування в режим очікування.

Тайванці запустили ракети у відповідь на проліт семи безпілотників і невпізнаних літаків поблизу узбережжя Китаю. Своєю чергою китайське командування заявило, що продовжує навчання. Основна увага зосереджена на перевірці нападу з моря.

Джерела Reuters розповіли, що китайські кораблі та безпілотники імітували атаки на військові кораблі США та Японії.

Напруга в регіоні зросла на тлі протесту Китаю через візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбея. Пекін виступав різко проти цього, однак Пелосі здійснила поїздку, аби, за її словами, засвідчити підтримку демократії Тайваню.

Пекін після вильоту літака американської делегації додому почав біля Тайваню масштабні військові навчання. 

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