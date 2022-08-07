Росія повинна деокупувати частини територій Грузії та України, - МЗС України

Росія повинна деокупувати частини України та Грузії, захоплені нею у 2008 і 2014-2022 роках.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у зв'язку з чотирнадцятою річницею збройної агресії РФ проти Грузії.

"7 серпня виповнюється чотирнадцять років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон/Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях", - йдеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах.

Водночас в МЗС зазначили, що відсутність належної реакції світової спільноти на агресію проти Грузії у 2014 році підштовхнула Росію продовжити загарбницькі дії в Україні.

"Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію. Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", - резюмували в заяві.

Нагадаємо, МЗС Грузії в річницю серпневої війни заявило про розширення Росією зони окупації. Крім того, на думку грузинського дипвідомства, Росія своєю військовою агресією проти України продовжує порушувати принципи міжнародного права та підриває безпеку Європи.