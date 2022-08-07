Amnesty International перепросила через свій звіт, однак не відмовилася від скандальних висновків

Організація Amnesty International заявила, що шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою від 4 серпня щодо дій українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters.

"Amnesty International глибоко шкодує про страждання та гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими. Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо про завданий біль", - йдеться в повідомленні.

Попри вибачення Amnesty знову зазначила, що виявила українські збройні сили поряд із цивільними будинками у 19 містах та селах.

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International оприлюднила звіт, де вказала на начебто розміщення українських військових у деяких цивільних обʼєктах, які потім обстрілюють росіяни. На дослідження різко відреагували в Офісі Президента України.

В українському офісі Amnesty заявили, що їх не долучили до підготовки скандального звіту. Опісля голова Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила, що звільняється через інцидент.