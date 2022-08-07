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У Маріуполі 27 колаборантів присягнули окупантам

Влада міста вже працює над ідентифікацією зрадників.

У Маріуполі 27 колаборантів присягнули окупантам
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У Маріуполі 27 поліцейських-колаборантів присягнули на вірність окупаційній владі росіян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Плюс 27 колаборантів - поліцейських. Вчора на сакральному місці окупантів поруч з пластиковою бабкою з прапором СРСР з благословіння церкви московського патріархату 27 мешканців Маріуполя та району принесли гауляйтеру Іващенку присягу на вірність окупантів. Працюємо над ідентифікацією мерзот. Відплата вже поруч", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції українських військових на напрямку східного фронту.

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