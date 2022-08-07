Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді, - Зеленський у розмові з Мішелем

Також співрозмовники скоординували підготовку до саміту Кримської платформи.

Володимир Зеленський та президент Євроради Шарль Мішель на саміті Україна-ЄС

Президент Володимир Зеленський у розмові з главою Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив обстріл росіянами Запорізької АЕС та вимагає за це санкцій на атомну галузь окупантів.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Поговорив з Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо. Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом", - йдеться у повідомленні.

Також співрозмовники скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголошено на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України.

Поговорив з @eucopresident Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2022

Нагадаємо, що російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

В "Енергоатомі" заявили, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї системи.