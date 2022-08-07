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Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді, - Зеленський у розмові з Мішелем

Також співрозмовники скоординували підготовку до саміту Кримської платформи.

Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді, - Зеленський у розмові з Мішелем
Володимир Зеленський та президент Євроради Шарль Мішель на саміті Україна-ЄС
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський у розмові з главою Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив обстріл росіянами Запорізької АЕС та вимагає за це санкцій на атомну галузь окупантів.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Поговорив з Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо. Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом", - йдеться у повідомленні.

Також співрозмовники скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголошено на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України.

Нагадаємо, що російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

В "Енергоатомі" заявили, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї системи.

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