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Зеленський привітав Повітряні сили України з професійним святом

У Телеграм президента оприлюднено присвячений ПС Збройних Сил ролик. 

Зеленський привітав Повітряні сили України з професійним святом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський привітав військових Повітряних сил ЗСУ з професійним святом. 

У телеграм Зеленського оприлюднено ролик, присвячений українським Повітряним силам.

"Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави", – зазначив глава держави.

День Повітряних сил ЗСУ відзначається кожну першу неділю серпня. Повітряні сили були створені в 2004 у ході обʼєднання Військ протиповітрянох оборони та Військово-повітряних сил. 

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