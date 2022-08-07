Президент Володимир Зеленський привітав військових Повітряних сил ЗСУ з професійним святом.

У телеграм Зеленського оприлюднено ролик, присвячений українським Повітряним силам.

"Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави", – зазначив глава держави.

День Повітряних сил ЗСУ відзначається кожну першу неділю серпня. Повітряні сили були створені в 2004 у ході обʼєднання Військ протиповітрянох оборони та Військово-повітряних сил.