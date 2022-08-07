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Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на сході України, – Гайдай

У окупованому Рубіжному ворог тим часом почав ховати загиблих мирних мешканців, які були вбиті ще кілька місяців тому. 

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на сході України, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай у ТГ

Росія основні зусилля продовжує зосереджувати на сході України, попри перекидання частини особового складу і техніки до південних областей. 

Учора противник тричі організовували штурмові дії, атакуючи одночасно з декількох сторін. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у ТГ

"Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського (Донеччина, – ред.), але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, нанесли два ракетних удари. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога", – заявив Гайдай. 

У окупованому Рубіжному росіяни днями поховали 63 загиблих мирних мешканців, яких вони вбили ще чотири місяці тому. Ворожі війська перевіряють території обʼєктів соціального значення. 

"Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць. Про скількох ще вбитих росією ми дізнаємося згодом?" – написав він.

Нагадаємо, у травні Гайдай повідомляв, що Рубіжне окупанти зруйнували практично вщент. У дворах житлових будинків були кладовища. Більшість зруйнованих росіянами будинків відновленню не підлягають. 

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